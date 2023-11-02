انت الأن تتابع خبر “دخل شهر الخراب”.. ليلى عبد اللطيف تبكي بحرقة وهي تقرأ ما سيحدث في 3 دول عربية في نوفمبر.!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -يبدو أن شهر نوفمبر الذي نحن في بدايته اليوم هو شهر الخراب كما توقعته العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في أحدث نبوءاتها.

وفي أحدث نبوءاتها كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف على قناة lbc اللبنانية، عن توقعاتها الجديدة والتي طالت 3 دول عربية.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن السعودية

قالت ليلى عبد اللطيف أن الكثير من الأحداث تتوارد بين الدول العربية، فقد تنبأت بـ انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي. كما وصفته بالعام المليء بالازدهار والانتعاش غير المسبوق للسعودية.

وقالت ليلى عبداللطيف أن السعودية تشهد أحداث كارثية كالزلازل، وانتشار الوباء الذي سيودي بعدد من المواطنين؛ لكن السعودية ستتغلب عليها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت.

توقعات ليلي عبد اللطيف سوريا قالت ليلى عبد اللطيف عن سوريا بأنها ستشهد انفراجًا فيما يخص أزمات المياه، والكهرباء، والغذاء وستشهد العقارات ارتفاعا كبيرًا.

وتوقعتت عودة العلاقات السورية التركية والمنظمات الدولية تساعد سوريا والقمح والنفط يخففون الأزمة ومفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية وستلعب مصر دور الوسيط

توقعات ليلى عبد اللطيف عن المغرب

قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها أن المغرب سيشهد إبرام العديد من الاتفاقيات في العام الجديد. كما أشارت إلى تحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص عمل للكثير من الأفراد كما قالت:

وتوقعت انتعاش السياحة بشكل كبير في المغرب والعمل على إنهاء كل المشاكل الخاصة بالمغرب وارتفاع أسعار النفط في البلاد