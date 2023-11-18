صافيناز تقوم بحركات فاضحة بقميص النوم الابيض الشفاف

نشرت الراقصة صافيناز مؤخرًا عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً ظهرت فيه شبه عارية.

وأثارت الراقصة الجميلة “صافيناز” موجة من الجدل بين محبيها ومتابعيها ، بعد أن نشرت جلسة تصوير حديثة وجريئة لها.

وظهرت صافيناز في الصور بدون ملابس وتشرب القهوة وتقوم بحركات إغراء خدش ، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الصور صافيناز وهي ترتدي حمالة صدر وسروال قصير للغاية ، مما كشف بوضوح وإبراز سحرها أمام الجمهور والمتابعين.دائما ما تثير الراقصة صافيناز الجدل من خلال ظهورها الجريء على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.