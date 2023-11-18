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صافيناز تقوم بحركات فاضحة بقميص النوم الابيض الشفاف

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نشرت الراقصة مؤخرًا عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً ظهرت فيه شبه عارية.

وأثارت الراقصة الجميلة “صافيناز” موجة من الجدل بين محبيها ومتابعيها ، بعد أن نشرت جلسة تصوير حديثة وجريئة لها.

وظهرت صافيناز في الصور بدون ملابس وتشرب القهوة وتقوم بحركات إغراء خدش ، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الصور صافيناز وهي ترتدي حمالة صدر وسروال قصير للغاية ، مما كشف بوضوح وإبراز سحرها أمام الجمهور والمتابعين.دائما ما تثير الراقصة صافيناز الجدل من خلال ظهورها الجريء على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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