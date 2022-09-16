أخبار اليمن : 259 عملية بمخيم العيون المجاني في خميس بني سعد بالمحويت

259 عملية بمخيم العيون المجاني في خميس بني سعد بالمحويتاختتمت جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، المخيم المجاني الـ48 لطب وجراحة العيون بمديرية خميس بني سعد في محافظة المحويت.

هدف المخيم على مدى ستة أيام، بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة ومستشفى خميس بني سعد، بتمويل الهيئة العامة للزكاة إلى تخفيف معاناة عن الفقراء والمعوزين وأسر الشهداء بالمديرية والمناطق المجاورة في ظل الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.

وفي الاختتام أوضح أمين عام الجمعية الدكتور نشوان العطاب أن عدد المستفيدين من المخيم أكثر من ألف و500 حالة من الأسر الفقيرة في المعاينة، و274 حالة من خدمات المختبر.

وأشار إلى أنه تم إجراء 259 عملية خلال المخيم، منها 240 عملية مياه بيضاء، و18 عملية إزالة الظفرة وعملية واحدة كيس دهني .. مؤكدا أن المخيم الذي يتزامن مع مناسبة المولد النبوي يجسد قيم الإحسان والرحمة لتخفيف معاناة المواطنين.

ونوه الدكتور العطاب بجهود القائمين على المخيم ودور وزارة الصحة ومكتبها بمحافظة المحويت ودعم الهيئة العامة للزكاة للمخيم الطبي المجاني.