"الانتقالي" يرحب بجهود السعودية للسلام باليمن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، ترحيبه بجهود السعودية للسلام في اليمن بما فيها مبادرة مارس/آذار 2021.

وجاءت خطوة الانتقالي الجنوبي غداة توجيه الرياض دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال النقاشات.

وقال المجلس الانتقالي -في بيان طالعته "دوت الخليج الإخبارية"-، إنه "يجدد موقفه المرحب بالمبادرة السعودية للسلام التي أعلنت في مارس/آذار 2021، في إطار دعمه الدائم لكل جهود السلام".

وثمّن المجلس الانتقالي الجنوبي حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم، وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن.

وأضاف "ينتهز المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الفرصة، للتأكيد مجدداً على حرصه تحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط، لضمان معالجة جميع القضايا وفي طليعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام".

كما أكد أهمية "الالتزام بمضامين اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي".

وكانت الحكومة اليمنية رحبت بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وجددت الحكومة المعترف بها دوليا، في بيان مقتضب لها اليوم الجمعة، استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

في وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية توجيه دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على المبادرة السعودية التي أعلنت في مارس/آذار 2021.

وأكد البيان استمرار مواصلة المملكة وسلطنة عمان جهودهما لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف.

وكانت السعودية أعلنت في الـ22 من مارس/آذار 2021 عن مبادرة للسلام في اليمن تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة أممية وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.103-4-24-252 جزيرة ام اند امز