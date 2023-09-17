أخبار اليمن : وفاة 7 نساء جراء صواعق رعدية في الحديدة

وفاة 7 نساء جراء صواعق رعدية في الحديدةلقي 7 أشخاص مصرعهم، أمس السبت، جراء صواعق رعدية وسيول غرب اليمن، تسببت في جرف عشرات المنازل، بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية يمنية.

وقال الطبيب حمزة سعيد، الذي يعمل في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر: "لقيت 6 نساء ورجل حتفهم، وأصيب 3 بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي اللحية والزهرة".

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن مصادر محليّة "وفاة أسرة مكونة من 4 نساء بينهن فتاتان، جراء صاعقة رعدية ضربت منزل المواطن محمد علي حداد، في دير السليماني بمديرية اللحية".

وأشارت كذلك إلى "وفاة المواطن محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في منطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضاً إلى إصابة 3 أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة، وتم إسعافهم للمستشفى".

وفي مديرية حيس في محافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل، حسبما أفاد مسؤول محلي.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المسئول المحلي قوله "تسببت سيول الجمعة بمقتل امرأة، وتدمير عشرات المنازل في حيس".

وغالباً ما يشهد اليمن سيولاً جراء الأمطار الغزيرة وعواصف رعدية.

وفي يوليو، تسبّبت عاصفة رعدية في عدن جنوباً بإصابة 6 مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدّم جزء من سوره وتضرّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.

وتقول الامم المتحدة انه منذ بداية العام الحالي، أدّت تقلبات الطقس في اليمن إلى نزوح أكثر من 200 الف شخص عن منازلهم، علماً أنّ الكثير منهم قد نزحوا بالفعل عدة مرات بسبب النزاع.

وبحسب المنظمة الأممية، من المتوقّع أن تؤثّر الأمطار الغزيرة المتوقعة على ما يقرب من مليوني نازح خلال الأسابيع المقبلة، مما يهدد الأرواح وسبل العيش.