أخبار اليمن : تسجيل 75 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 75 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 75 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان، ثلاث غارات للطيران التجسسي على مقبنة، ومحاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق خمس طائرات تجسسية في أجواء الجبلية ومقبنة، و65 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.