أخبار اليمن : إستكمال ترميم المركز الثقافي بصنعاء

إستكمال ترميم المركز الثقافي بصنعاءافتتح رئيسا مجلسي النواب يحيى علي الراعي والوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم المركز الثقافي بصنعاء بعد إعادة تأهيله وترميمه بالتزامن مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي وأعياد الثورة اليمنية.

واستمع رئيسا مجلسي النواب والوزراء من وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، والثقافة عبدالله الكبسي إلى شرح عن مراحل ترميم وتأهيل المركز بدعم وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات، التي شملت تغيير الديكورات والإضاءة والكراسي وإصلاح التشققات بمبنى المركز الذي تعرض لقصف العدوان للمباني المجاورة.

وقد عبر رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور عن شكره لمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات في إعادة تأهيل وترميم المركز الثقافي بعد أن تهالكت جدران قاعاته وأثاثه.

وثمن متابعة قيادة وزارة الثقافة من أجل إعادة تأهيل المركز يُعد منارة ثقافية وأحد المعالم الثقافية بالعاصمة صنعاء .. لافتاً إلى احتضان المركز الثقافي للكثير من الفعاليات الوطنية والدينية والأعمال الثقافية والفكرية والتنويرية.

فيما أكد المهندس النمير إلى حرص وزارة ومؤسسة الاتصالات على إعادة ترميم المركز باعتباره واحداً من المراكز الثقافية التي أُقيمت فيه العديد من الفعاليات الثقافية والوطنية وتاريخه حافل بالأنشطة السياسية والثقافية والإبداعية، إلا أنه للأسف لم يحظ بعملية ترميم منذ 40 عاماً .. مثمناً جهود الوحدة التنفيذية للمشاريع والانشاءات في ترميم وتأهيل المركز.

بدوره أعرب وزير الثقافة عن الأمل في دعم حكومة الإنقاذ لزراعة المساحة البيضاء التابعة للمركز من خلال إيجاد حدائق بساحة المركز.

وعلى هامش الافتتاح، كرّم رئيسا مجلسي النواب والوزراء وزير الاتصالات، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح ورئيس القطاع الإداري بالمؤسسة عصام الحملي ومديري الوحدة التنفيذية للمشاريع والإنشاءات إسماعيل حميد الدين، والشئون الإدارية بالمؤسسة محمد حميد الدين، ورئيس القطاع الفني بالمؤسسة المهندس محمد المهدي، بدروع.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الافتتاح عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.