أخبار اليمن : ارتفاع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو

ارتفاع الروبل الروسي أمام الدولار واليورو
ارتفع الروبل الروسي في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التضخم ودعم الروبل.
وأفاد موقع "روسيا اليوم" وفقا لبيانات بورصة موسكو، بأن سعر صرف الدولار انخفض بواقع 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.19 روبل بحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 26 كوبيكا إلى 102.79 روبل.
وكان الرئيس الروسي قد وجه الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية في اجتماع عقد أمس، باتخاذ القرارات الملائمة وفي الوقت المناسب لدعم العملة الوطنية.
وقال بوتين: "من الضروري فهم أسباب انخفاض الروبل واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لتعزيزه".. مشيراً إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الروسي الآن تتعلق بتسارع التضخم.
ومن العوامل الأخرى التي دعمت العملة الروسية، ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، صعود مزيج "برنت" اليوم فوق مستوى 95 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى في عشرة أشهر.
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