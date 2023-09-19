أخبار اليمن : الأرصاد ينبه من التعرض المباشر لأشعة الشمس

الأرصاد ينبه من التعرض المباشر لأشعة الشمستوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية.

فيما قد تكون الأجواء حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35- 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على سهل تهامة وأجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، حجة، المحويت، صعدة وعمران.

ومن المتوقع هطول أمطار أقل شدة على مناطق متفرقة من محافظات ذمار، صنعاء، ومرتفعات لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 ـ 35 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 15- 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بالكدن: 17.9ملم، وإب : 0.3ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة والتدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

وحث على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما نبه الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

(سبأ)