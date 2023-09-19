أخبار اليمن : الحديدة .. عروض بحرية إحتفالية بالمولد النبوي

الحديدة .. عروض بحرية إحتفالية بالمولد النبوي
احتفت مديرية اللحية بمحافظة الحديدة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم بأمسية احتفالية خطابية تخللها عرض متنوع بالزوارق البحرية. .
وفي الأمسية، التي أقيمت في مدينة الخوبة الساحلية، تحدث وزير الثروة السمكية ، محمد الزبيري، عن أهمية الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم وأسس عظيمة وخالدة للإنسانية جمعاء.
وفي الأمسية، التي حضرها عضو مجلس النواب محمد علي المقرني، حث وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، على التفاعل مع الفعاليات والأنشطة المكرسة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة، وجعلها فرصة للعودة إلى كتاب الله عز وجل والتعرف على سيرة النبي الأكرم والتخلق بأخلاقه والتأسي بأفعاله والاقتداء بهديه قولاً وفعلاً.
ودعا إلى المشاركة الفاعلة والخروج المشرف في الفعالية الكبرى في 12 من ربيع الأول لإحياء هذه الذكرى العطرة.
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