أخبار اليمن : هطول أمطار متوقعة في 7 محافظات

هطول أمطار متوقعة في 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية والساحلية، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على سهل تهامة وأجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، حجة، المحويت وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات عمران، صنعاء، ذمار، لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين37 - 43 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة بين 34- 39 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 16 ـ 32 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 10- 20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في إب بلغت 0.5 ملم، كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما نبه الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.