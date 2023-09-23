أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له والسواحل الغربية وعلى أجزاء من لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة والسواحل الشرقية والجنوبية.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 43 درجة مئوية، حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية ودرجات الحرارة تتراوح بين 35- 39 درجة.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 - 30 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة : 16.6 ملم، الضالع : 16.3، الكدن : 14.9، الحوبان : 14.7، إب : 12.5، تعز المطار : 5.7، الحديدة : 1.3، السدة 1.3، المحويت 0.4، وصرفيت 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، الهضاب الداخلية، سهل تهامة والساحل الغربي وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والهواتف النقالة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

نصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.