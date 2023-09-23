دوت الخليج -

إب: المالية تسلم آليتين لصندوق النظافة

سلمت وزارة المالية اليوم، آليتين لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب بتكلفة 50 مليون ريال. إب: المالية تسلم آليتين لصندوق النظافةسلمت وزارة المالية اليوم، آليتين لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب بتكلفة 50 مليون ريال. وخلال التسليم أوضح مدير العمليات بوزارة المالية فتحي السماوى، أن هذه الدفعة التي تتضمن "قلاب ودنبر" هي الثالثة من المعدات المسلمة لصندوق النظافة في إب تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم. بدوره ثمن رئيس قطاع النظافة واﻹصحاح البيئي بالصندوق، أحمد الجندي، دعم وزارة المالية لتعزيز أعمال النظافة والتحسين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إب: المالية تسلم آليتين لصندوق النظافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.