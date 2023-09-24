أخبار اليمن : نقابة ملاك صيدليات المجتمع تكرم 400 طالبا وطالبة من 42 جامعة يمنية

نقابة ملاك صيدليات المجتمع تكرم 400 طالبا وطالبة من 42 جامعة يمنيةنظمت نقابة ملاك صيدليات المجتمع، اليوم الأحد في العاصمة صنعاء، حفلاً تكريمياً للطلاب المتفوقين وعمدائهم بكليات الصيدلة في الجامعات اليمنية، برعاية من الاتحاد الدولي الفيدرالي للصيادلة.

وفي الحفل الذي احتضنته جامعة العلوم والتكنولوجيا، واحتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، واليوم العالمي للصيادلة.. قامت نقابة ملاك صيدليات المجتمع بتكريم 400 طالب وطالبة، من 42 كلية صيدلة.

وقال رئيس مجلس حكماء نقابة ملاك صيدليات المجتمع، الدكتور محمد النزيلي، إن “هذا التكريم هو أول وأكبر تجمع علمي لطلبة الصيدلة من كافة الجامعات اليمنية”.. مشيراً إلى أنه “تم اختيار الخمسة الأوائل من كل دفعة مع مندوبي الدفع كقيادات مستقبلية لمهنة الصيدلة، وتكوين مجموعة الصيادلة تحت التخرج”.

وأوضح النزيلي إن “هذه المجموعة ستقوم باستيعاب الممارسات الصيدلانية الجيدة.. بالإضافة إلى القيام بأنشطة علمية واجتماعية مرتبطة بالمهنة لتأسيس مهني صيدلاني مستقبلي قادر على المنافسة وخوض غمار الكفاءة المهنية”.

ووفقاً للدكتور النزيلي، فإن مجموعة الصيادلة “هي مجموعة علمية متنوعة ومتكاملة تنفع نفسها وتؤهل زملاءها علميا، وتشرب السلوكيات والأخلاقيات المهنية والممارسات الجيدة”.

وأفاد بأن” نقابة ملاك صيدليات المجتمع ستمنح الطلبة المتفوقين ومجموعة الصيادلة، بطاقة عضوية مجانية تجعلهم مسجلين في كل ندوات التعليم المستمر، مع خصم عالٍ في التدريب الميداني.. بالإضافة إلى الحصول على الأولوية في الفرص التعليمية والمنح والتزكيات النقابية للمنح”.

ولفت رئيس مجلس حكماء نقابة ملاك صيدليات المجتمع إلى أن “هذا النشاط يعد تدشين لقبول 7 جامعات يمنية في المنشآت الأكاديمية للاتحاد الدولي للصيادلة”.. مؤكداً” انضمام 7 جامعات يمنية تُدرس الصيدلة العضوية ذات المرجعية الدولية، وهناك 3 جامعات أخرى مقدمة للقبول في عضوية الـAIM التابعة للاتحاد الدولي للصيادلة والتي تعد المرجعية المهنية والأكاديمية للصيدلة عالميا، والتي ستنعكس على مستوى تأهيل واعتماد كليات الصيدلة اليمنية”.

ونقلت الدكتورة داليا باجيس، عبر تقنية الفيديو، تهنئة الاتحاد الدولي للصيادلة، لكل الصيادلة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، وقالت إن هذا العام كان مميز بالنسبة لنقابة ملاك صيدليات المجتمع، مشيرة إلى أن النقابة قامت بتفعيل التعليم الصيدلاني المستمر بشكل موثق ومعتمد لأول مرة في اليمن، مستخدمة مواد ومصادر الاتحاد الدولي للصيادلة الفنية والعلمية، وكذلك تم البدء ببرنامج التدريب الميداني المعتمد من الاتحاد”.

من جانبه، شدد الدكتور عادل المتوكل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، في كلمة له، على أهمية تفعيل كل مخرجات الفعاليات العلمية في تطوير العمل التعليمي والعملي.. مؤكداً ترحيب جامعة العلوم والتكنولوجيا بأنشطة نقابة ملاك صيدليات المجتمع، وأمام كل باحث ومتخصص في مختلف المجالات العلمية خاصة الطبية والصيدلانية.

هذا، وشهد حفل التكريم، نشاطاً مهنياً قام به أربعة من أبرز الدكاترة الممارسين حول الممارسات الصيدلانية الجيدة لرعاية المريض.