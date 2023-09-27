أخبار اليمن : هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر

هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبررفع رؤساء الهيئات (البرلمانية - الوزارية - الشوروية - الرقابة التنظيمية) برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابو راس، بمناسبة العيد الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، الذي يصادف يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري 2023م.

وعبرت الهيئات المؤتمرية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس وقيادات المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الـ61 لثورة ال 26 من سبتمبر، المناسبة الغالية على وطننا وشعبنا العظيم، والتي مثلت فجرا جديدا أضاء فيه النور وأشرقت فيه شمس الحرية في زمن معتم ومحيط دكتاتوري يطفح بالظلام والاستبداد.

وأشادت البرقيات بمواقف المؤتمر الشعبي العام وقياداته الحاملين لتطلعات وهموم أبناء الشعب في مختلف المراحل والظروف القاسية وتمسكهم بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وتضحيات شهدائها الأبرار، وتجسيدها في ممارساتهم، مدافعين عن مكاسبها وانجازاتها الوطنية، وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية، والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله في مواجهة العدوان الغاشم والغزاة والمحتلين الجدد.

واشادت البرقيات بحرص قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأخ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - على مواجهة أي محاولات أو مساعٍ هدفها تمزيق الوحدة التنظيمية للمؤتمر، معبرة عن تأييدها لإتخاذ قيادة المؤتمر الإجراءات المناسبة تجاه كل من يخل بالنظام الداخلي.

وعبرت هيئات المؤتمر عن أملها في أن تعود هذه المناسبة علي الجميع وقد تحقق النصر المؤزر للشعب اليمنى على قوى العدوان وتثبيت الأمن والأستقرار والرخاء فى جميع ربوع الوطن الحبيب.

