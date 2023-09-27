أخبار اليمن : فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة

فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر الخالدةتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر 1962م

وعبّرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام عن اسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومنه الى قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر في ربوع الوطن، بحلول العيد الـ 61 لقيام ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة في العام 1962م، الثورة التي أضاءت الدروب ليمن جمهوري ديمقراطي وحدوي.

وأشارت البرقيات الى أن الاحتفال بالعيد الـ61 للثورة اليمنية الـ26 من سبتمبر الخالدة يأتي هذا العام والقوات المسلحة اليمنية تواصل انتصاراتها الميدانية وعروضها العسكرية التدريبية رفيعة المستوى والجاهزية لمواجهة اعداء ثورتنا اليمنية 26 سبتمبر من يومها الأول وحتى اليوم.

منوهة الى أن تحالف العدوان (القديم - الجديد) بدأ منذ الايام الأولى للثورة اليمنية 26 سبتمبر في حياكة المؤامرات ونصب الشراك محاولا النيل من إرادة اليمنيين الذين اعلنوها ثورة ضد كل اشكال الاستبداد والاستعمار والتدخل والوصاية الخارجية.

واكدت البرقيات أن نضال الحركة الوطنية اليمنية سلسلة مترابطة لن تكتمل إلا بانتصار ثورته على كل صور واشكال التآمر التي تعيق مسارها صوب استكمال بناء الدولة اليمنية الموحدة والديمقراطية، اتساقا مع مضامين وأهداف الثورة السبتمبرية المباركة في تحقيق العدالة الاجتماعية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

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وفيما ثمنت قيادات المؤتمر الشعبي العام جهود سلطنة عمان الشقيقة في تحريك ملف المفاوضات، عبرت عن امنياتها بالتوصل إلى تفاهمات تُنفذ على أرض الواقع وفي مقدمتها تسليم المرتبات وإلغاء الحظر الجوي والبحري على المطارات والموانئ اليمنية واستكمال تبادل الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الطرقات بين المحافظات.

وجددت البرقيات العهد لله والوطن والثورة والوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة معبرة عن ثقتها في أن المؤتمر الشعبي العام سيبقى بقيادة الاخ صادق امين ابو راس متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

