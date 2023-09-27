أخبار اليمن : تحذيرات هامة .. أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنية

تحذيرات هامة .. أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والسواحل ورياح نشطة إلى معتدلة في السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع، أبين وشبوة وسهل تهامة.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات حضرموت، البيضاء، عمران، ذمار وسقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية، بينما تكون حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية ودرجات الحرارة بين 35 ـ 38.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 ـ 28 عقدة، ومعتدلة على السواحل الجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10- 20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الكدن: 34.7 ملم، تعز ـ المطار: 6.5، صرفيت: 0.2ملم.

كما هطلت أمطار على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، ريمة، المحويت، حجة وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في المناطق المتوقع أن تشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

(سبأ)

