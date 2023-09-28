أخبار اليمن : إب: وفاة طفلين شقيقين غرقا بأحد السدود المائية

إب: وفاة طفلين شقيقين غرقا بأحد السدود المائية
توفي طفلان شقيقان غرقا في احد السدود بمحافظة إب ، في ظل تزايد حوادث الغرق في المحافظة الواقعة وسط اليمن.
وبحسب تأكيد مصادر وشهود عيان في إب، فإن طفلين شقيقين توفيا ، الخميس، غرقا في سد "المجمعة" بعزلة شعب يافع بمديرية ريف إب.
ولفتوا إلى أن الطفلين أحدهما في الثانية عشر من العمر والثاني في الخامسة عشر من العمر، حاول أحدهما السباحة، غير أنه سقط داخل السد ليحاول شقيقه إنقاذه، لكنه لم يتمكن وفارقا الحياة على الفور.
وأكدت المصادر والشهود أن الطفلين من أبناء منطقة "زبيد" بمحافظة الحديدة، وقدما لمنطقة ريف إب للعمل في منطقة شعب يافع، غير أنهما فارقا الحياة.
وتعد الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، حيث سبق أن أعلنت تقارير محلية في إب عن وفاة طفلين غرقا في منطقة "البستان" بضواحي مدينة يريم شمال شرق المدينة ، أثناء قيامهما بالسباحة في بئر مكشوفة.
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