أخبار اليمن : شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي في صعدة

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شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي في صعدة

اُستشهد 3 مواطنين وأُصيبت امرأة بجروح، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة. شهداء وجرحى بنيران العدو السعودي في صعدةاُستشهد 3 مواطنين وأُصيبت امرأة بجروح، اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة امرأة بجروح خطيرة. وأكد المصدر استشهاد مواطنين اثنين بنيران الجيش السعودي في مديريتي قطابر وشدا، واستهدف أيضاً بالمدفعية مناطق متفرقة بمديرية باقم. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من إصابة 3 مواطنين ومهاجر أفريقي بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه، في ظل استهداف متواصل لمختلف المناطق الحدودية.

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