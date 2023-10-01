أخبار اليمن : تحذير من هطول أمطار رعدية على 8 محافظات يمنية

تحذير من هطول أمطار رعدية على 8 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة تميل للبرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر خلال الساعات القادمة. مشيرا إلى أن المرتفعات ستشهد أجواء صحوة تميل للبرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وصحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً مع هطول أمطار متفاوتة الشدةً مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات محافظات (حجة، المحويت، ريمة، اب، تعز، لحج، أبين والضالع)، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ونبه مركز الأرصاد ، في نشرته الجوية اليوم الأحد ، المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها. محذرا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، والصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.

وتوقع المركز أن تكون أجواء صحوة الى غائمة جزئياً حارة نهارا في المناطق الصحراوية ، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (34 – 38) درجة مئوية وتنشط الرياح نهاراً مثيرة للأتربة والرمال.

وحذر الارصاد من الاجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

