أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 2 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم حرب بحق الشعب اليمني باستهدافه الأسواق والمساجد والمنازل ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

ففي 2 أكتوبر 2015، استشهد 90 مواطناً وأصيب العشرات جراء استهداف طيران العدوان سوق آل مقنع في مديرية منبه بمحافظة صعدة، فيما أصيب عدد من المواطنين ودمرت محلات تجارية في غارات على سوق شعار بمديرية رازح.

ودمر طيران العدوان مسجداً في منطقة جمعة بن فاضل بمديرية ساقين كما تضرر عدد من منازل المواطنين المجاورة له، كما شن 12 غارة على مناطق متفرقة من مديرية شدا ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين.

وشن طيران العدوان تسع غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب في محافظة صنعاء، واستهدف بعدد من الغارات جامعة تعز وحي بير باشا وحي السلال ومنطقة الضباب بمدينة تعز ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

الطيران المعادي شن ست غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، مستهدفا منازل المواطنين وسوق صرواح والخط العام، وعدد من الغارات على تبة المصارية وأيدات الراء والجفينة وألقى قنابل فسفورية على جبل البلق غرب مدينة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد خمسة صيادين وأصيب ستة آخرين في غارة شنها طيران العدوان على قوارب صيد لمواطنين في منطقة واحجة مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز، كما شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بمديرية المخا وبعض المناطق الساحلية باتجاه محافظة الحديدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين، وثلاث غارات على الكلية الحربية شمال شرق منطقة الروضة بمديرية بني الحارث وغارتين على قاعدة الديلمي في أمانة العاصمة ما تسبب في أضرار بليغة بمنازل المواطنين.

ودمر طيران العدوان بغارتين شبكة الاتصالات بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وبغارة شبكة الاتصالات في مديرية ساقين، وشن ثماني غارات على مناطق طخية والثعبان وآل الزماح بمديرية باقم.

وشن الطيران المعادي غارتين على وادي الربيعة وغارة على منطقة المطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضراراً كبيرة بمزارع المواطنين.

وفي محافظة صنعاء دمر طيران العدوان بغارتين منزل المواطن علي جهلان بمنطقة محلي وشن غارتين على منطقتي المدفون وبران في مديرية نهم وغارتين على منطقة ضلاع بمديرية همدان وغارتين على قرية مسعود في مديرية سنحان، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية ومنازل وممتلكات المواطنين.

وفي 2 أكتوبر 2017، استشهد خمسة مواطنين وأصيب أربعة آخرين في غارة لطيران العدوان على منطقة البرح بمديرية مقبنة محافظة تعز.

وأصيب مواطنين وتضررت منازل المواطنين وممتلكاتهم إثر استهدف الطيران المعادي بغارتين وادي بقلان في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

في محافظة صعدة شن طيران العدوان 11 غارة على مديرية باقم استهدفت منازل وسيارات المواطنين في آل مغرم والسرة والحماقي والقهر، وغارتين على منطقة المنزالة بمديرية الظاهر، كما شن خمس غارات على الربوعة في عسير فيما قصف طيران الأباتشي موقع الرمضة في جيزان بـ 15 صاروخاً.

واستهدف طيران العدوان بـ21 غارة مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وبخمس غارات وادي شواق وصابر بمحافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت أسرة المواطن النازح محمد الحجوري المكونة من ثلاثة أفراد بغارة لطيران العدوان على منطقة الحمراء بمديرية مستبأ في محافظة حجة، كما شن غارة على مديرية حيران.

وتعرضت مديرية شدا بمحافظة صعدة لغارتين شنهما طيران العدوان وقصف صاروخي ومدفعي استهدف قراها الآهلة بالسكان، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح.

وفي 2 أكتوبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان بالأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والرشاشات المختلفة أماكن متفرقة من منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.

طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت امرأتان في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقة الربصة بمديرية الحوك ومنطقة السلخانة في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة، كما أصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعي على حي غليل بمديرية الحوك.

واستهدف قصف للمرتزقة بقذائف المدفعية مثلث العدين في حيس، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي، فيما شن الطيران التجسسي المقاتل غارتين على الجبلية.

وأصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة، في حين شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية قفلة عذر في محافظة عمران، وغارتين على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف بست غارات مديرية رحبة في محافظة مأرب.

وفي 2 أكتوبر 2021، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة.

واستشهدت امرأة وأصيب ثلاثة من أطفالها بغارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن علي طالب المديدي في منطقة آل جناح بمديرية حريب محافظة مأرب، كما شن 33 غارة على مديريتي الجوبة وحريب، وسبع غارات على مديرية صرواح خلفت أضرارا في مزارع وممتلكات المواطنين.

وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي سبع غارات على حيس والفازة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الدريهمي والجبلية والتحيتا، وقصفوا بـ 298 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران الاستطلاعي المسلح، ست غارات شمال وشرق وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات في غرب هناجر الحيمة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وقرية بيت عكيش في حيس وشرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وقصفوا بالصواريخ مديرية حيس.

وأطلق المرتزقة النار على مناطق متفرقة في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود، واستهدفوا بقصف مدفعي مكثف مناطق البلق الشرقي والطلعة ورغوان والكسارة بمحافظة مأرب، وميدي وحرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة، والملاحيظ ومنبه والمدافن بمحافظة صعدة.

كذلك استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مديرية حيس بمحافظة الحديدة، والعمود بوادي جارة والكمب القديم وجبل تويلق في جيزان.