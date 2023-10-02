أخبار اليمن : 52 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

52 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 52 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على الجبلية وحيس ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و44 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

