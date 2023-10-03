أخبار اليمن : الحديدة.. 121 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 121 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 121 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات، 5 غارات للطيران التجسسي على الجبلية ومقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة، و10 خروقات بقصف مدفعي، و85 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.