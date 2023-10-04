أخبار اليمن : توقف رحلات مطار صنعاء يفاقم حالات المرضى

توقف رحلات مطار صنعاء يفاقم حالات المرضىأكدت اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة العامة والسكان أن وقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية بشكل مفاجئ نحو الوجه الوحيدة أدى إلى انعكاسات كارثية على وضع المرضى.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها تلقت شكاوى من عشرات المرضى ممن رتبوا أوضاعهم لدى المستشفيات في الخارج لتلقي العلاج وانقطعت بهم السبل.

ودعت اللجنة إلى تحييد مطار صنعاء الدولي عن أي مقايضة باعتباره مطارا حيويا وممرا إنسانيا لآلاف المرضى، مجددة المطالبة بفتح وجهات مصر والهند من مطار صنعاء كوجهات أساسية للمريض اليمني وبصورة عاجلة.

وأوضح البيان أن نحو 60 ألف من المرضى المستعصى علاجهم في اليمن وعشرات الآلاف من المرضى مسجلين في المراكز الطبية ينتظرون دورهم للسفر من مطار صنعاء، حيث يعاني جميع هؤلاء للحصول على مقعد ولا يمكنهم السفر عبر المطارات البعيدة كعدن وسيئون بسبب وضعهم الصحي.

كما دعت اللجنة أحرار العالم والمنظمات الإنسانية إلى الضغط لرفع الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن منذ تسع سنوات باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن العدوان الحصار وبعيداً عن أي مقايضة تضر بالوضع الإنساني الحرج.