أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 5 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 5 أكتوبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية ومراكز الإنزال السمكي والمنشآت التعليمية والخدمية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع.

ففي 5 أكتوبر 2015، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر غارات لطيران العدوان على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، كما شن خمس غارات على جبل شوحطة بمديرية غمر الحدودية، وأربع غارات على منطقة طخية في مديرية باقم أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واستهدف الطيران المعادي بأربع غارات روضة الشهداء بمنطقة آل سالم وبسبع غارات منطقة القمع وبغارتين جبل الشبكة بمنطقة بني معاذ في مديرية كتاف وبسلسلة من الغارات وادي علاف في مديرية سحار وقصف سيارة لأحد المواطنين في الخط العام بمديرية باقم ومنطقة آل قراد بمديرية ساقين ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر عدد من منازل المواطنين المجاورة.

وشن طيران العدوان سلسلة غارات على منطقة فج عطان بمديرية السبعين ومنطقتي الحفا ونقم في أمانة العاصمة وعلى منطقة التحرير المكتظة بالسكان بأربعة صواريخ مما تسبب في أضرار بليغة بالمنازل والمباني المجاورة والممتلكات الخاصة والعامة، كما استهدف منطقة الصباحة على المدخل الغربي للعاصمة.

وشن الطيران عدة غارات على مركز الانزال السمكي التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية ودمر الهنجر الخاص بالمركز والسور وعدد من قوارب الصيادين في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة، واستهدف مزرعة بمنطقة واقر بوادي سهام مديرية المراوعة، ما أدى إلى تدميرها.

طيران العدوان استهدف بسلسلة من الغارات منطقة بركان المحاذية لعقبة ثرة الاستراتيجية ورأس عقبة ثرة والغول في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، وشن عدد من الغارات على منطقة بير باشا ومنطقة ذوباب وميناء المخا وباب المندب في محافظة تعز ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن جراء غارتين لطيران العدوان على شاطئ الحيمة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة وألقى قنابل عنقودية على ميناء الحيمة وشن غارتين على جزيرة كمران، وثلاث غارات على القاعدة البحرية وست غارات على مطار الحديدة الدولي.

واستشهد مواطنان وجرح ثلاثة آخرين في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارة في منطقة المحرق بمديرية المتون محافظة الجوف، كما استهدف الطيران عضو لجنة التهدئة في المحافظة الشيخ عبدالله منيف ما أسفر عن إصابته واستشهاد ابنه واثنين من أبناء إخوته.

وفي محافظة صعدة، استشهدت امرأة في غارة شنها الطيران المعادي استهدفت منزلا بمديرية مجز، بينما استشهد مواطن في قصف صاروخي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية التي استهدفها الطيران بغارة خلفت أضرارا بليغة في ممتلكات المواطنين.

وشن الطيران المعادي غارة استهدفت سيارتين للمواطنين في منطقة آل مغرم بمديرية باقم، أدت إلى تدميرهما وتضرر منازل المواطنين المجاورة، وشن أيضاً

11 غارة على منطقتي مثعن ومندبة ومحديدة وأربع غارات على مناطق السداد وطخية وآل الحماقي في المديرية ذاتها، وتعرضت قرية البيلم بمنطقة الجمعة في مديرية حيدان لقصف صاروخي سعودي.

وأصيب مواطن جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا مزرعة للدواجن بمنطقة الهاملي في مديرية موزع محافظة تعز، وشن ست غارات على مناطق متفرقة في مديرية المخا، وغارتين على جبل الشبكة في مديرية ذوباب، وغارة على مديرية حيفان بالمحافظة.

ودمر طيران العدوان بغارتين المعهد التقني الصناعي بمنطقة قهال في مدينة عمران، وشن غارتين على منطقة غولة عجيب بمديرية ريدة، و 11 غارة على مديرية حرف سفيان وغارة على المجمع الحكومي بمدينة عمران وألقى قنبلة صوتية على مديرية بني صريم.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة العرقوب في مديرية خولان وغارتين على جبل الخضم بوادي رجام مديرية بني حشيش واستهدف بثلاث غارات منطقتي المدفون والمجاوحة في مديرية نهم، وبأربع غارات منطقة الحسمة بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء أدت إلى أضرار بمنازل المواطنين والأراضي الزراعية.

كما شن غارتين على موقع مشروع المبنى الجديد للمحكمة بمدينة ذمار أسفرتا عن تدمير سور المبنى وسيارة مواطن وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

وفي محافظة مأرب استهدف طيران العدوان بغارة جسر وادي رحب بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كلي، وشن أربع غارات على مناطق آل حجلان ووادي نوع والمطار بالمديرية نفسها.

طيران العدوان استهدف في أمانة العاصمة منطقة عطان بمديرية السبعين بغارتين وشن غارة على منطقة تبة التلفزيون بمديرية الثورة وغارتين على منطقة نقم وست غارات على قاعدة الديلمي ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كذلك شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية حرض استهدفت إحداها مثلث عاهم، وثلاث غارات على مديرية ميدي غارتين منها على مزارع نسيم، وغارة على منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقه كهبوب وثلاث غارات على منطقة الشريجة بمحافظة لحج، وأربع غارات على منخفض الهضبة في نجران.

وفي 5 أكتوبر 2017، استشهدت طفلة ووالدها وأصيب ثلاثة أطفال آخرين ورجل جراء استهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن بمنطقة السودة في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

طيران العدوان شن في صعدة أيضاً ثلاث غارات على مزرعة وسيارتين في منطقتي الجذوة وآل مغرم وغارة على مزرعة مواطن في منطقة آل عسلان بمديرية باقم، فيما تعرضت مناطق متفرقة بمديريتي منبه ورازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز، وثلاث غارات على مديرية حيران22 غارة على حرض بمحافظة حجة والحثيرة في جيزان.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن الطيران المعادي غارتين على منطقة السحي في مديرية كرش بمحافظة لحج، وثلاث غارات على منطقة الصمع في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء وغارة على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف بغارتين جبل تويلق في جيزان.

وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدوان غارتين على مصنع كمران في مديرية المراوعة، وغارة على الدفاع الساحلي في مديرية الصليف.

وفي 5 أكتوبر 2019، أصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في قرية الجربة بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، واستهدف المرتزقة بالعيارات الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو 16 بالمديرية نفسها.

كما استهدف مرتزقة العدوان بأكثر من عشر قذائف مدفعية وبالعيارات الرشاشة منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، وبالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس، وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، ستشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

واستهدف طيران العدوان بـ15 غارة مديريتي جبل مراد ومدغل في محافظة مأرب، وبسبع غارات مديريتي الحزم وخب والشعف بمحافظة الجوف وشن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي محافظة الحديدة شنت طائرات بدون طيار عشر غارات على الدريهمي، وغارة لطيران حربي على الصليف، في حين قصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية قريتي مغاري والشعب بمديرية حيس، واستهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في مدينة الدريهمي.

وفي 5 أكتوبر 2021، شن طيران العدوان 16 غارة على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية العبدية وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وشن الطيران التجسسي أربع غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد الطفلان قائد عبدالله قائد خيمة الشريف (13 عاما) وصقر عبدالولي محمد سنان (ثماني سنوات) وأصيب غازي فرج أحمد سنان (13 عاماً) بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة ملاحا مديرية مجزر بمحافظة مأرب.