أخبار اليمن : شهيد بنيران الجيش السعودي في صعدة

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شهيد بنيران الجيش السعودي في صعدة

اُستشهد مواطن ،اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. شهيد بنيران الجيش السعودي في صعدةاُستشهد مواطن ،اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قوات العدو السعودي واصلت القصف المدفعي وبالأسلحة المختلفة باتجاه المناطق الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطن في مديرية شدا . وأشار المصدر إلى تصاعد جرائم العدو السعودي بحق المواطنين في المناطق الحدودية بالتزامن مع صمت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ما يؤكد أنها تكيل بمكيالين.

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