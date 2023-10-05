أخبار اليمن : 62 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

62 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على الجبلية وحيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و5 خروقات بقصف مدفعي، و49 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.