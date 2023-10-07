أخبار اليمن : السياسي الأعلى يبارك انتصارات عملية طوفان الأقصى

السياسي الأعلى يبارك انتصارات عملية طوفان الأقصىبارك المجلس السياسي الأعلى بالجمهورية اليمنية عملية "طوفان الأقصى" والانتصارات التي حققتها.

وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في مقارعة العدو المحتل بكل الوسائل المشروعة والممكنة.

وجدد التأكيد على تأييد كل الخيارات التي تتخذها قيادة المقاومة الفلسطينية لردع العدو الصهيوني.

وأشاد بوحدة الموقف الفلسطيني الشعبي وحركات المقاومة الفلسطينية في الرد على العدو الصهيوني وردعه، باعتبارها خطوة هامة في سبيل الانتصار للقدس واستعادة الحق الفلسطيني كاملا، بتحرر الأرض والمقدسات وخروج الأسرى وعودة الشتات إلى أرض فلسطين.

كما أكد المجلس السياسي الأعلى، موقفه المبدئي والديني في مناصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر الكامل.. داعيا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة ودعمها بالمال والسلاح، ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.