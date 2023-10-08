أخبار اليمن : العيدروس: عملية طوفان الأقصى أعادت للأمة عزتها

العيدروس: عملية طوفان الأقصى أعادت للأمة عزتهاأكد رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس، أن عملية طوفان الأقصى، التي نفذها مجاهدو وأبطال المقاومة الفلسطينية، قد أعادت للأمة عزتها وكرامتها.

واعتبر، خلال مشاركته في فعالية نظمها مكتب حماس في صنعاء اليوم، أن ما تحقق من نصر خلال العملية ليس لفلسطين وابنائها فقط وإنما هو نصر للأمة العربية والإسلامية، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم تمثل رقمًا صعبًا لإسرائيل ولكل الدول الداعمة والمطبعة مع العدو الصهيوني.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية استطاعت بوحدتها أن تلقن العدو رغم امتلاكه الأسلحة المتطورة درسًا قاسيًا سيظل راسخًا في أذهان الأجيال المتعاقبة، وأن ما لديها من الاسرى يمثل رصيدًا كبيرا لم يحصل مثيله عبر تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب.

وجدد العيدروس المباركة للعملية البطولية، وتأييد موقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب والمقاومة الفلسطينية .

وأشاد بالجماهير التي تدفقت للساحات في مختلف المحافظات اليمنية تعبيرًا عن فرحتها وتأييدها لعملية طوفان الأقصى وتجسيدا لعمق ارتباط الشعب اليمني بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضيته المركزية.

من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، أن ما قام به أبطال المقاومة الفلسطينية من عمل بطولي هو شرف وفخر لكل أبناء اليمن والأمة العربية والإسلامية، داعيا إلى دعم المقاومة الفلسطينية لتمكينها من مواصلة النضال وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية.

بدورة أشاد القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن، معاذ أبو شماله، بالمواقف المشرفة لابناء اليمن الواضحة والداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى هي بداية الطريق نحو اقتراب الوعد بزوال إسرائيل.