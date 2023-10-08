أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الأحد، الى 370 شهيداً ونحو 2200 جريح. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزةارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الأحد، الى 370 شهيداً ونحو 2200 جريح. ونقلت وكالة (سما) الإخبارية عن وزارة الصحة بغزة، القول :" ارتفع عدد الشهداء والمصابين جراء العدوان الصهيوني على القطاع. وبيّنت آخر حصيلة أوردتها الوزارة، أن العدوان الصهيوني أسفر عن استشهاد 370 مواطناً واصابة 2200 أخرون بجراح مختلفة.

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