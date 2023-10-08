أخبار اليمن : 659 قتيل صهيوني وأكثر من 2156 إصابة

659 قتيل صهيوني وأكثر من 2156 إصابةأعلنت وسائل اعلام العدو االصهيوني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى من الجنود والمستوطنين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى نحو 659 قتيل، واصابة أكثر من 2156 آخرين.

وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، قالت مصادر عبرية: ان هناك أكثر من 659 قتيلاً، والعشرات من الاسرى المستوطنين ، واكثر من 2156 اصابة.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الصهيونية بأن عدد المصابين بلغ 2156 مصابا نقلوا إلى المستشفيات من ضمنهم بينهم 20 بحالة حرجة و338 حالة خطيرة.

وكانت وسائل إعلام العدو أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، عن مقتل 600 صهيوني وإصابة أكثر من 1864 آخرين .