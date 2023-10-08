أخبار اليمن : ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700

ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700
أقرت وسائل إعلام العدو الصهيوني مساء اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى المستوطنين والجنود الصهاينة بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 700 قتيل و2150 مصاب بينهم 300 حالة حرجة وخطيرة.
واعترف إعلام العدو، مساء اليوم الأحد، بمصرع قائد ما تعرف بوحدة "سييرت متكال" الخاصة التابعة لهيئة الأركان الصهيونية.
وقالت القناة 14 الصهيونية: "إن أحد قتلى الجيش في "غلاف غزة" هو قائد سرية في وحدة "سييرت متكال" الخاصة التي تسللت إلى خانيونس في عام 2018.
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