أخبار اليمن : 413 شهيداً و2300 إصابة في العدوان على غزة

413 شهيداً و2300 إصابة في العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 413 شهيدا، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

وكانت آلة الحرب الصهيونية، قد ارتكبت ظهر اليوم مجزرتين بشعتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بلدة بيت حانون شمالا، راح ضحيتهما أطفال رضع ونساء وكبار في السن.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارة على منزل في منطقة الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران العدو قصف منزلا سكنيا يعود لعائلة شملخ في منطقة الشيخ عجلين، وقد تم انتشال جثامين شهداء ومصابين من المكان.

وتسبب عدوان العدو الصهيوني بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع، ودمار كلي في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

