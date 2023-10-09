أخبار اليمن : إتلاف 77 طناً مواد غذائية بأمانة العاصمة

إتلاف 77 طناً مواد غذائية بأمانة العاصمةأتلف مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة اليوم، 77 طناً و380 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة، ماجد السادة، أن عملية الإتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية، وبمشاركة عضو نيابة الصناعة والتجارة.. مبيناً أن المواد المتلفة شملت زبادي وحقين وعصائر متنوعة.

وأشار إلى أن المكتب وفروعه بالمديريات ينفذ حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز المحدد بمبلغ 400 ريال للكيلو جرام.. مؤكدا استمرار عملية الرقابة الميدانية لضبط المخالفات السعرية والغذائية وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.