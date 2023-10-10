أخبار اليمن : 788 شهيداً و4100 جريح في العدوان على غزة

788 شهيداً و4100 جريح في العدوان على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء جراء عدوان الكيان الصهيوني الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ السبت الماضي، إلى 788 شهيدًا ونحو 4100 جريح فلسطيني.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية "وفاء" أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 770 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

وأضافت أن 18 شهيدًا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن.

كما استُشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف المنزل شمال قطاع غزة لم يدخلوا في تحديث الوزارة.

