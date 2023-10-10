أخبار اليمن : كتائب القسام تواصل قصف عسقلان

كتائب القسام تواصل قصف عسقلانوجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام ضربات صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ نحو مدينة عسقلان المحتلة، انطلقت مع تمام الساعة 05:00 من مساء الثلاثاء، وذلك رداً على جريمة تهجير العدو الصهيوني للأهالي وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها مساء اليوم: إنه "إذا لم يوقف العدو سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى".

ويأتي قصف القسام لعسقلان المحتلة بعد انتهاء المهلة التي وجهتها الكتائب في وقت سابق من مساء اليوم.

كما أكد الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تغريدة له عبر قناته على التلجرام أنه: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر.".

واعترف العدو بوقوع عشرات الإصابات وتضرر عدد من المباني والمركبات، وانتشار الرعب بين صفوف المغتصبين جراء القصف القسامي الكثيف للمدينة المحتلة، فيما ذكرت وسائل إعلام صهيونية أنها ضربات غير مسبوقة ولأول مرة بهذه الكثافة.

وقال عدد من الصحفيين العرب في مدينة عسقلان: "لأول مرة في التاريخ، تُضرَب عسقلان بهذا الوابل الكثيف من الصواريخ".