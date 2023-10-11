أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: أمطار متفرقة واضطراب البحر

الأرصاد يحذر: أمطار متفرقة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وعلى أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له.
وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية في خليج عدن والسواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر تتراوح سرعتها بين 15 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
كما نبه المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.
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