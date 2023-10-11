أخبار اليمن : منتخب اليمن يستهل مشواره بملاقاة سريلانكا غداً

منتخب اليمن يستهل مشواره بملاقاة سريلانكا غداً
يستهل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027، يوم غدٍ الخميس بملاقاة نظيره السيرلانكي في مباراة الذهاب.
وخاض المنتخب الوطني بقيادة المدرب التشيكي ميرسلاف سكوب، حصة تدريبية على ملعب نادي ضمك في مدينة أبها السعودية الذي سيحتضن اللقاء، بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم المحترفين.
ويحرص الجهاز الفني للمنتخب على رفع الجاهزية البدنية والتكتيكية وتطبيق أسلوب اللعب بما يسهم في الفوز على المنتخب السيرلانكي، واللعب مباراة الإياب في 17 من أكتوبر الجاري بأريحية وخطف التأهل للمرحلة الثانية.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء.
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