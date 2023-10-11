أخبار اليمن : طوفان الأقصى: 1300 قتيل صهيوني و3192 جريح

طوفان الأقصى: 1300 قتيل صهيوني و3192 جريح
أعلنت وزارة الصحة في حكومة العدو الصهيوني مساء اليوم الأربعاء، عن إحصائية عدد القتلى والإصابات في صفوف الصهاينة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
وبحسب وسائل إعلام العدو الصهيوني، فقد أفادت الوزارة في بيان لها، بأن "عدد القتلى الصهاينة وصل إلى 1300، وتم نقل 3192 إصابة منذ بداية العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، من بينها 364 خطيرة، و572 متوسطة".
وفي وقت سابق أعلن جيش العدو الصهيوني مساء اليوم، العثور على عدد كبير من الجثث لجنوده في مستوطنات "غلاف غزة".
وبيّن جيش العدو أن عدد القتلى بين صفوفه إثر عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 189 قتيلا بعد الإعلان قبل قليل عن أسماء 20 قتيلا ًآخرين.
وأشارت وسائل إعلام العدو، إلى أنه تم كشف جثث جنود العدو الصهيوني بسبب روائح كريهة انتشرت في المستوطنة.. مؤكدة أنهم قتلوا برصاص المقاومين.
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