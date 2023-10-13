أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1900 بينهم 614 طفلاً

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1900 بينهم 614 طفلاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 1900 شهيداً، منهم 614 طفلاً و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطناً بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وطالبت وزارة الصحة في بيان لها مساء اليوم، "بوقف فوري لجرائم الاحتلال التي راح ضحيتها 1900 شهيدا، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم ألفي طفل و1400 سيدة".

وأضاف البيان: "الاحتلال خدع المواطنين واجبرهم على النزوح، ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم، وراح ضحيته 200 مواطن بين شهيد وجريح".

وشددت الوزارة على أن "جرائم الاحتلال الصهيوني بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها".

وتابع البيان: "الاحتلال الصهيوني يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 فرد من الكوادر الطبية وإصابة 27 آخرين".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع.

وأكدت وزارة الصحة أن آلاف المواطنين المشردين من بيوتهم يتوسدون ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات مما بشكل ضغطا مركبا على المنظومة الصحية الهشة بفعل الحصار على غزة.

وطالبت الوزارة بالعمل الفوري لفتح ممر أمن لضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود وأسرة للمستشفيات وسيارات الإسعاف والوفود الطبية، والسماح بمغادرة مئات الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.