أخبار اليمن : شرطة مرور صنعاء تحذر السائقين

شرطة مرور صنعاء تحذر السائقين
حذرت شرطة المرور في العاصمة صنعاء، سائقي المركبات ودعتهم لتوخي الحذر.
ودعت شرطة المرور في تنبيه لها، "جميع السائقين إلى ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة على الطرقات وذلك إثر حالة تشكل الضباب الذي تشهده المحافظات بين الحين والآخر، خاصة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، وما ينتج عنه من انعدام الرؤية الأفقية".
وشددت على أهمية الإلتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، وعدم الأنشغال بأي شيء أثناء القيادة أو التجاوز الخاطئ، وترك مسافة آمان كافية بين المركبات، واستخدام أنوار الضباب في حال توفرها، والتأكد من أن الزجاج نظيف ليعطي رؤية أفضل مع التأكد من تشغيل المساحات وذلك لإزلة قطرات الندى.
وحثت السائقين على التركيز التام وتجنب استخدام النور العالي تماماً، وتخفيف السرعة، وعدم التوقف بشكل مفاجئ، وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة، وفي حال تعثر القيادة يجب إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه وذلك حرصاً على سلامة الجميع.
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