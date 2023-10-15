أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 15 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 15 أكتوبر استشهد وأصيب عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء في غارات شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الأحياء السكنية والبنية التحتية في عدد من المحافظات.

ففي 15 أكتوبر 2015، استشهد 12 مواطناً بينهم تسع نساء وأصيب آخرون جراء استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في منطقتي الجنيد وذراح بمديرية ماوية محافظة تعز، كما شن عدة غارات على مديرية الوازعية استهدفت مدرستي وادي المعقم والزهراء بالظريفة وثلاث غارات على عزلة المشاولة وغارة على عزلة البواكرة ما أدى إلى تدمير المدرستين وعدد من المنازل وتضرر المنشآت العامة والخاصة.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم امرأتان وطفل وأصيب أربعة آخرين وتضررت مدرسة غمدان الواقعة تحت الجبل، ومنازل المواطنين جراء استهداف الطيران منطقة نقم الآهلة بالسكان في مديرية آزال بأمانة العاصمة، واستهدف منطقة النهدين بمديرية السبعين، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.

وشن طيران العدوان غارتين على جبل المدور في مديرية بني مطر 34 غارة على منطقة وعلان بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء، مخلفا أضراراً في المنازل والأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على المجمع الحكومي بمديرية الشعر محافظة إب ما أدى إلى تدميره، وعدة غارات على منطقة السلاطة جنوب شرق مدينة عمران، محدثاً أضراراً بليغة في الممتلكات العامة والخاصة، واستهدف بعدد من الغارات مناطق في مديريتي السوادية والشرية بمحافظة البيضاء.

وفي محافظة صعدة، استهدفت قوات العدو السعودي منازل المواطنين ومزارعهم في مديرية رازح الحدودية بـ 20 صاروخاً، وقصفت عدداً من المناطق الحدودية بمديريتي الظاهر وشدا، في حين شن الطيران ست غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف، وسلسة من الغارات على مدينة حيدان باستخدام قنابل عنقودية وثلاث غارات على منطقتي الصمع وآل ساري بمديرية سحار ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر منازل أخرى وعدد من مزارع المواطنين وممتلكاتهم.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان ثماني غارات على وادي السر في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء خلفت أضرارا في منازل المواطنين ومزارع العنب، واستهدف منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة بتسع غارات ما أدى إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشن طيران العدوان غارة على أبراج الاتصالات في الجبل الأحمر بمديرية سحار محافظة صعدة ما أدى إلى تدميرها، وغارتين على منطقتي بني معاذ وصبر

بالمديرية نفسها خلفت أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، كما شن ثلاث غارات على المشتل الزراعي في منطقة العند بمدينة صعدة.

طيران العدوان استهدف بغارتين مزارع آل جزيلان بوادي حباب وغارة على سيارة مواطن بوادي أدوم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن أربع غارات على منطقة يختل في مديرية المخا في محافظة تعز، وغارتين على منطقة كهبوب بمديرية المضاربة في محافظة لحج، وغارة وسط مدينة عمران، وخمس غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وفي جيزان شن طيران العدوان 11 غارة على موقع المستحدث القديم بالخوبة، وعشر غارات على جبل الدود.

وفي 15 أكتوبر 2017، استهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة البقع بمديرية كتاف، وبغارة مديرية الظاهر وغارة أخرى منطقة الغور بمديرية غمر في محافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي استهدف ممتلكات المواطنين ومزارعهم.

وشن الطيران المعادي خمس غارات منها ثلاث غارات من طائرة بدون طيار على شمال يختل بمديرية المخا في تعز، و13 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على منطقة المدفون في مديرية نهم بمحافظة صنعاء مخلفا أضراراً في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

طيران العدوان شن غارة على مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب وأربع غارات على موقع الشرفة في نجران فيما قصف طيران الأباتشي السعودي بستة صواريخ منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطنان من أبناء قبيلة عبيدة ومهاجر أفريقي برصاص قوات الاحتلال الإماراتية المتمركزة في معسكر تداوين شرقي مدينة مأرب، وذلك إثر قيام مدرعة إماراتية بدهس سيارة مواطن في الطريق العام بالمنطقة.

وأصيبت امرأة وابنها جراء قذيفة أطلقها المرتزقة على منزلهم في منطقة المدمن بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، في حين تعرضت منازل وممتلكات المواطنين في مديريتي باقم ورازح الحدوديتين بمحافظة صعدة لأضرار بليغة جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وفي 15 أكتوبر 2019، شن طيران العدوان 42 غارة على محافظتي صعدة وحجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على البقع قبالة نجران، وثماني غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بالمدفعية والصواريخ والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة..

وفي 15 أكتوبر 2021، استشهدت فتاة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل سالم بمديرية كتاف محافظة صعدة، فيما أصيب مواطنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة المفتاح بمديرية منبه الحدودية، في حين شن الطيران ثلاث غارت على مديرية الظاهر.

وشن طيران العدوان عشر غارات على مديريتي العبدية والجوبة وأربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة الخسف في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارة على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.