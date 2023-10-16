الأمم المتحدة تحذر: شبح الموت يخيم على غزة
قال مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن شبح الموت يخيم على غزة، "وبدون ماء وكهرباء وغذاء ودواء، فإن الآلاف سيموتون".
ودعت وكالات الأمم المتحدة في بيان لها الليلة الماضية إلى إقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة.
مشيرة الى وصول طائرات محملة بالمواد الغذائية من برنامج الأغذية العالمي إلى مطار العريش المصري قرب معبر رفح الحدودي مع غزة.
وقال البرنامج إن فرقه ستقدم المساعدات الغذائية الطارئة للأسر بمجرد إتاحة الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية.
وكانت طائرة تحمل إمدادات صحية من منظمة الصحة العالمية قد وصلت إلى مطار العريش أمس ليتم توصيلها إلى غزة عبر معبر رفح بمجرد إنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.
وحذرت المنظمة من أن أي تأخير في بقاء هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، سيؤدي إلى موت مزيد من الناس بينما توجد الإمدادات التي يمكن أن تنقذهم على بُعد أقل من 20 كيلومترا (12 ميلا).
وذكرت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن نحو مليون شخص قد شُردوا في غزة خلال الأسبوع الماضي.
وفي فيديو نشرته وكالة الأونروا على موقع X، تحدثت السيدة راوية حلس مديرة كلية تدريب غزة في خانيونس، عن الاحتياج الشديد للغذاء والماء والدواء لمن فروا من منازلهم "ليلاقوا خطر الموت بسبب عدم توفر تلك الإمدادات الأساسية"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمم المتحدة تحذر: شبح الموت يخيم على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.