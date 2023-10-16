أخبار اليمن : الدرة يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار بموانئ البحر الأحمر

الدرة يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار بموانئ البحر الأحمرأكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أهمية دور القطاع الخاص في الشراكة الفعلية والاستثمار في المجالات الاقتصادية ذات الأهمية التي تلبي احتياج الشعب اليمني.

وأوضح الوزير الدرة في اجتماع موسع اليوم بالوزارة، ضم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والغرفة التجارية الصناعية، أن الواجب يحتم على الجميع في الحكومة والقطاع الخاص العمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات في موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية من خلال توفير احتياجاتها الضرورية من معدات ثقيلة تسهل وتسرع في تفريغ السفن الواصلة لميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة للمؤسسة.

وقال "إن الأمم المتحدة لم تف بوعودها التي التزمت به في اتفاقية استكهولم 2018 بإعادة تأهيل ميناء الحديدة الذي تعرض لتدمير ممنهج ومتعمد من قبل طيران تحالف العدوان وذلك باستهداف رافعاته الجسرية ومعداته الثقيلة وبنيته التحتية، لشل حركته الملاحية البحرية".

وأشار الدرة إلى أن مجلس النواب، أقر التقرير المقدم من لجنة النقل والمواصلات بتوفير المعدات والأجهزة الفنية المهمة لميناء الحديدة بما يسهم في تقديم خدمات ملاحية للسفن التجارية وحاويات البضائع والشحن والتفريغ.

وأشاد بدور القطاع الخاص في توفير جزء من تلك الاحتياجات الضرورية لعمل ميناء الحديدة وتنفيذ مهامه على الوجه الأكمل.

فيما أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي، أهمية دور القطاع الخاص في تنمية القطاع الاقتصادي الوطني الذي يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ولفت إلى ضرورة وضع آلية لتسهيل تنقل شاحنات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والتجارية والأغذية المتجهة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.

وفي الاجتماع، أكد وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد أبوبكر إسحاق، أن موانئ البحر الأحمر اليمنية ذات جذب استثماري واعد بالفرص الاستثمارية.

من جهته استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس بحري ياسر أحمد احتياجات الموانئ التابعة للمؤسسة وفي مقدمتها ميناء الحديدة من كرينات جسرية ومعدات بحاجة لصيانة ضرورية.

وأكد أن المؤسسة تمتلك دراسات وخطط من شأنها تطوير ميناء الحديدة.

في حين أوضح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، أن الهيئة وضعت آلية لتسهيل تنظيم سير عمل ناقلات الشحن الثقيل المحملة بالبضائع من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء بما يسهل في حركة النقل.

فيما أبدى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، الاستعداد تقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية لميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة للمؤسسة، معتبراً ميناء الحديدة استراتيجياً ومهماً يقدّم خدمات ملاحية تجارية سلسلة.

وناقش الاجتماع العروض والخيارات المقدمة من القطاع الخاص للاستثمار وتوفير احتياجات موانئ البحر الأحمر اليمنية، تسهم في سرعة تفريغ السفن وفقاً للاتفاق الموقع بين المؤسسة والغرفة التجارية نهاية يوليو الماضي من العام الحالي.

وتطرق الاجتماع إلى دور المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في توفير التمويل اللازم لمشاريع مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.