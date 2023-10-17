أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 أكتوبرفي مثل هذا اليوم 17 أكتوبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مجازر مروعة بحق الشعب اليمني في عدد من المحافظات.

ففي 17 أكتوبر 2015، استشهدت أسرة كاملة مكونة من عشرة أفراد جراء استهداف طيران العدوان منزل أحد المواطنين في وادي المجش بمديرية الوازعية محافظة تعز، كما شن عدة غارات على مدرستين في منطقتي المعقم والظريفة ومنزلين في المديرية ما أدى إلى تدميرهما.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان على فرع البنك المركزي ومجمع هائل السكني بالمخا ومجمع طبي بالمدينة، ، فيما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف محطة وقود في مديرية خدير بالمحافظة نفسها، كما شن ثلاث غارات على شارع الستين الشمالي وغارتين على مطار تعز الدولي.

وفي محافظة صعدة، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل وجرح عشرة آخرين بينهم أطفال ونساء إثر استهداف طيران العدوان منزل مواطن بمنطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأصيب مواطن جراء تدمير الطيران المعادي منزلين وسيارة إسعاف في منطقة رحبان، في حين استشهد أربعة مواطنين في غارة على منزل المواطن محمد عردوم بمنطقة فوط كما شن غارة على منزل مواطن آخر بالمنطقة.

كذلك استشهد مواطن وجرح ثلاثة آخرين جراء قصف طيران العدوان منزلهم بمنطقة النوعة في مديرية ساقين.

وشن الطيران المعادي غارة على آبار المياه الارتوازية في وادي الزيح الواقع ما بين مديريتي المحابشة والشاهل في قضاء الشرفين بمحافظة حجة، كما شن سلسلة من الغارات على منطقة النهدين ودار الرئاسة في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وعدة غارات على مناطق في مديريات الحزم والغيل والمصلوب بمحافظة الجوف خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان ثماني غارات على مديرية صرواح مخلفة دمارا كبيرا في منازل المواطنين، وعدد من الغارات على جبل هيلان الإستراتيجي ومنطقة ماس.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بسبع غارات مطار الحديدة ومبنى جمارك المطار، ومنصة 22 مايو للعروض وثلاث غارات قرب جامعة الحديدة.

طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الظاهر، وخمس غارات على مديرية البقع، وثلاث غارات على مدرسة الميثاق بمنطقة ولد مسعود بمديرية سحار في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدميرها.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقتي مسورة وملح في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأربع غارات على مديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة، وغارة على مفرق المخا بمحافظة تعز، وغارتين على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على موقع أحمد سلمان في جيزان.

واستهدف طيران العدوان بخمس غارات مناطق المطار والربيعة والمخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين، فيما استهدف المرتزقة بصواريخ كاتيوشا منزل المواطن زبن صالح الزايدي بالمديرية.

وفي 17 أكتوبر 2017، استشهد المواطن أحمد ناصر الصلاحي وزوجه وبناته الأربع وأصيب طفل في غارة لطيران العدوان على منزلهم في قرية المرة بمنطقة رحوب مديرية برط العنان في محافظة الجوف.

وشن طيران العدوان على 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن برصاصة قناصة المرتزقة في منطقة الكبيب بمديرية مقبنة محافظة تعز.

وأصيب ثلاثة مواطنين في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا ورازح الحدوديتين بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر.

وشن طيران العدوان ست غارات على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة خلفت أضرارا كبيرة فيها.

وفي 17 أكتوبر 2019، أصيبت طفلة نتيجة استهداف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة مساكن المواطنين في حي الزهور بمديرية الحالي محافظة الحديدة، كما استهدفوا بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي.

وشن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطن في منطقة رغافة بمديرية مجز وخمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهر محافظة صعدة أحدثت أضراراً في ممتلكات المواطنين، وأكثر من 30 غارة على مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان أربع غارات على مديريات ماهلية ورحبة ومجزر بمحافظة مأرب، وغارتين على مديرية حيران، وغارة على مديرية حرض في محافظة حجة.

وشنت طائرات بدون طيار تابعة للعدوان تسع غارات شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، وسقطت ثلاث قذائف بالقرب من حي السلخانة بمديرية الحالي، ودوار جولة السمكة بالربصة في مديرية الحوك.

طيران العدوان شن غارة على منطقة الصوح قبالة نجران، وغارتين على وادي آل أبو جبارة، وغارتين على منطقة القطعة بمديرية كتاف محافظة صعدة، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي المناطق الغربية من مديرية منبه وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح.

وفي 17 أكتوبر 2021، استشهد مواطن بنيران جيش العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما شن الطيران ثلاث غارات على مديرية الظاهر وغارة على مجازة الغربية في محور عسير.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثماني غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا، بينما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بـ 265 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة.

واستهدف طيران العدوان بسبع غارات مديرية صرواح وبسبع غارات أخرى مديرية الجوبة في محافظة مأرب وشن ثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.