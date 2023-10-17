أخبار اليمن : 3 شهداء وجرحى بانفجار مجسم من مخلفات العدوان بصعدة

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3 شهداء وجرحى بانفجار مجسم من مخلفات العدوان بصعدة

استشهد وأصيب ثلاثة طلاب، اليوم الثلاثاء، بانفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي في محافظة صعدة. 3 شهداء وجرحى بانفجار مجسم من مخلفات العدوان بصعدةاستشهد وأصيب ثلاثة طلاب، اليوم الثلاثاء، بانفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي في محافظة صعدة. وتحدث مصدر محلي في محافظة صعدة عن استشهاد طالب وإصابة اثنين آخرين بانفجار جسم من مخلفات العدوان أثناء عودتهم من مدرسة الرضوان في منطقة النعاشوة بمديرية حيدان. وتنتشر القنابل العنقودية والألغام والأجسام والقذائف المتفجرة التي ألقاها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مختلف مناطق محافظة صعدة والمحافظات المختلفة، ويذهب ضحاياها العشرات أغلبهم من الأطفال.



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