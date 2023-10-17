أخبار اليمن : برنامج أممي: مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي لأيام فقط

برنامج أممي: مخزون الغذاء في قطاع غزة يكفي لأيام فقط
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم من أن مخزون الغذاء في قطاع غزة المحاصر يكفي لعدة أيام فقط جراء العدوان الصهيوني المتواصل عليه لليوم الحادي عشر ومنعه إدخال المساعدات.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة اليوم قولها: إن المخزون الغذائي في القطاع يكفي لبضعة أيام، ربما لأربعة أيام أو خمسة فقط.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق اليوم أن الوضع في قطاع غزة كارثي، ولا بد من تدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال والسماح بإدخال المساعدات إلى القطاع.
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