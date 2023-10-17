أخبار اليمن : صنعاء: مطالبات برفع الوعي المجتمعي حول التجميل

صنعاء: مطالبات برفع الوعي المجتمعي حول التجميلعبر عدد من المشاركين في معرض بروج حواء الذي انطلقت فعالياته اليوم بصنعاء ولمدة ثلاثة أيام، عن أملهم برفع الوعي المجتمعي حول علاج التجميل ومتطلبات البشرة، مطالبين بذات الوقت بضرورة التركيز على اقتناء المنتجات ذات الجودة العالية المتعلقة بالتجميل بعيداً عن عشوائية السوق ومبتدعي طب التجميل الذين يعملون دون مرجع علمي سليم.

وأوضح الدكتور أيمن الوادعي مدير مركز الدكتور عبدالرحمن الوادعي (جلدية- تناسلية- تجميل- ليزر) بأن المشاركة في المعرض لغرض تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن التجميل وطرق ووسائل علاجه، بأن تكون عبر خبرات مؤهلة وعلمية بعيداً عن بعض المظاهر والوسائل العشوائية من قبل بعض من يدعون علاج التجميل دون الاستناد الى مرجع علمي صحيح ولا تملك الخبرة في هذا المجال.

وأشار الوادعي الى أن الوعي المجتمعي ارتفع بشكل كبير لدى الناس حول علاج وطرق ووسائل التجميل خاصة لدى السيدات، وأن المركز يحرص دائماً منذ ثلاثون عاماً من الخبرة على الجودة ومراعاة الجانب المادي مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن بالذات الحالات التي تعاني من تشوهات خلقية أوحروق وغيرها، داعياً الجميع الحرص على الاستشارة الصحيحة من جانب علمي خاصة مع توفر وسائل البحث بشكل سهل.

من جانبه ، قال مدير مؤسسة جبال اليمن للعسل والمنتجات الطبيعية عبدالله يريم إن المشاركة بالمنتجات الطبيعية والعسل اليمني، إلا أن التركيز في المشاركة على المنتجات الطبيعية التي هي من انتاج معامل مؤسسة جبال اليمن للعسل والمنتجات الطبيعية وتحديداً ما يخص المرأة كالصوابين والشامبوهات والكريمات التي تستخلص من الزيوت الطبيعية والعسل، بالإضافة الى انتاج الزيوت الطبيعية، خاصة أن المنتجات الطبيعية اليمنية تمتاز بخصائص فريدة شريطة أن تكون بطرق علمية ومواصفات صحيحة.

وفيما يخص العسل اليمني أضاف يريم "العسل اليمني ما زال وسيظل في صدارة الجودة الأفضل في العالم، حتى وإن تعرض لحملات تشويه إلا أن هذه الحملات لن تزيده إلا شهرة وقوة، لما يمتاز به من خصائص تميزه عن نظرائه على مستوى العالم وشهرة تاريخية عميقة، وأتمنى من جميع النحالين الاهتمام بالجودة وتنقية الخلايا من الاعسال القديمة والابتعاد عن التغذية السكرية خلال مواسم العسل حتى نحافظ على جودة العسل اليمني بخصائصه المميزة".

من جهته أوضح محمد طه مدير رشفة شفاء للعسل والتمور (متجر الكتروني للعسل الحضرمي والتمور) أن المشاركة في المعرض بغرض إيصال فكرة مشروعه التي تتضمن الى جانب الخدمات التي يقدمها توصيل العسل والمنتجات الى المنازل وبأسعار معقولة.

وطالب محمد طه بتعزيز الاجراءات التي تضمن الحفاظ على جودة العسل اليمني، وفي مقدمة ذلك منع أو الحد من استيراد العسل الخارجي، كون ذلك من غير المعقول أن اليمن تنتج أفضل عسل على مستوى العالم وتستورد عسل خارجي، وأن تكون هناك حملات توعوية موسعة عبر مختلف الوسائل للمواطن عن كيفية اقتناء العسل اليمني وتمييزه عن العسل الخارجي، حتى يحضى المنتج اليمني بأولوية الاستهلاك وتشجيعاً له وسيساهم بشكل كبير في الحد من الاقبال على العسل الخارجي ومكافحة الغش في هذا الجانب.

بدوره قال مدير عام المؤسسة المتحدة للأدوية الدكتور هيثم الغساني، إن المشاركة في المعرض بغرض الاحتكاك بالجمهور بشكل مباشر باعتبارها المشاركة الاولى من خلال عرض المنتجات الخاصة بالبشرة والتجميل وتقديم عدة استشارات ومعرفة البشرة والتعامل بشكل روتيتي حتى تعود البشرة لطبيعتها، وكمساهمة في التوعية المجتمعية عن ضرورة الاهتمام بالبشرة كونها واجهة حماية الجسم والمظهر الخارجي أمام الآخرين.

