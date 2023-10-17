أخبار اليمن : 71 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

71 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 71 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على مقبنة، واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، تحليق طائرات تجسسية في أجواء مقبنة، وقصف مدفعي على حيس، و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.