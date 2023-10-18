أخبار اليمن : صنعاء .. تظاهرات غاضبة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني بغزة

صنعاء .. تظاهرات غاضبة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني بغزةتشهد العاصمة اليمنية صنعاء في هذه الاثناء تظاهرات جماهيرية غاضبة تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها العدوان الصهيوني على المدنيين في مستشفى المعمداني بقطاع غزة بفلسطين

وتدافعت الجماهير اليمنية الليلة الى ميداني السبعين والتحرير بالعاصمة صنعاء مرددة هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي .

وارتكبت طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة داخل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن أكثر من ألف شهيد وجريح.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المتحدث باسم الصحة في غزة: إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع عدد شهداء المستشفى الأهلي العربي بغزة إلى 500 شهيد إضافة إلى أكثر من 600 إصابة.

وقالت حركة حماس: إن مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزّة جريمة إبادة جماعية.. مشددة على أنه كفى صمتاً على غطرسة الاحتلال الصهيوني وطيشه.

وشددت حماس في بيان لها على أن المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزّة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية بتحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غداً؛ لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ 11 يوم